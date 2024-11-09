Черные дыры: Путешествие за горизонт событий

Черные дыры — одна из самых загадочных и устрашающих структур в космосе. Эти сверхмассивные объекты обладают настолько сильным гравитационным притяжением, что могут даже «притягивать» свет, что делает их невидимыми для обычных телескопов.
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