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Царьград

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Зачем Нидерландам суда "теневого флота". Закон об их задержании уже готов

Зачем Нидерландам суда "теневого флота". Закон об их задержании уже готов

Власти Нидерландов намерены получить право принудительно возвращать в порты суда "теневого флота", связанные с Россией.

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