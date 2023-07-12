Чего хочет женщина с доходом от 80 тысяч рублей?

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Еще одна высосанная из пальца статья. Почему- то автор забыла указать,что мировая тенденция гласит: чем больше у женщин достаток,тем меньше рождается детей. А вот с мужчинами с точностью до наоборот: чем больше мужчина зарабатывает,тем и семья крепче и детей больше.Ничего личного,просто статистика. Более того,когда у мужчины достаток,то и его женщина выглядит на высоте: это тоже факт.Опять же автор в лице женщин настолько привыкла к факту,что ребёнок оставят с ней,что и моделирует желания исходя из этого состояния///:80 т.,это сумма, за которую можно хорошо жить одной или средне с ребенком, и позволять себе больше, чем просто не умереть, поесть и прикрыть срам одеждами. Впрочем, я сейчас не об экономических явлениях хотела поговорить, а о психологических/// Вот именно: ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ.А теперь передайте ребенка отцу и вычитайте их всех видов заработка 25%,при этом,чем больше успехи: премии,иные выплаты,например% от вкладов,тем больше денег женщина отдает отцу ребенка,что вовсе не является гарантией того,что женщина будет иметь к ребенку свободный доступ. Это именно психологическая ситуация,в которой живут большинство мужчин. И почему женщины вдруг решили,что пропадая целыми днями на работе и строя карьеру, уже у мужчин не освободится время,потому как ему уже не нужно впахивать за троих и он не сможет уделять достаточное внимание ребенку,дабы его забрать?