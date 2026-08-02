📹❗️Эскадренный миноносец Тип 052D ВМС НОАК впервые применил гиперзвуковую противокорабельную баллистическую ракету YJ-20, став вторым после эсминцев Тип 055 носителем данного комплекса.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Эскадренный миноносец Тип 052D ВМС НОАК впервые применил гиперзвуковую противокорабельную баллистическую ракету YJ-20, став вторым после эсминцев Тип 055 носителем данного комплекса.