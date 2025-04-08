Возвести в кубы: проект «Сила Сибири – 2» могут реанимировать в ближайшее время

Американо-китайское торговое противостояние набирает обороты. Пекин не только ввел симметричный ответ на пошлины Дональда Трампа в размере 34%, но и перестал закупать американский сжиженный природный газ (СПГ).
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