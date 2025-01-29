Депутат Европарламента выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

Депутат Европарламента (ЕП) от Словении Бранко Гримс 29 января выдвинул кандидатуру американского предпринимателя и политика Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года за его поддержку свободы слова.
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