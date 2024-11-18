Хранилось в вечной мерзлоте десятки тысяч лет: Что нашли ученые в Якутии

Около 37 000 лет мягкое, пушистое тело удивительно сохранившегося трехнедельного саблезубого животного было защищено арктической вечной мерзлотой, а его голова, конечности, лапы и туловище почти прекрасно сохранились.
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