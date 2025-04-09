Первый день Страстной недели — Великий понедельник

Великий понедельник — это первый день Страстной седмицы. В 2025 году он выпадает на 14 апреля. Этот день наполнен важными событиями и традициями, которые помогают верующим подготовиться к великому празднику Пасхи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии