Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Прогнившая Европа

Прогнившая Европа

Коррупция в высших эшелонах власти ЕС поражает воображение Андрей Соколов Как сообщает американская газета Politico, уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «вмешательстве в государственные функции, уничтожении улик, коррупции и конфликте интересов» передано прокуратуре Евросоюза.

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Комментарии
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Александр Крылов
Не для того посадили Урсулу из кресла гинеколога в кресло еврокомиссара чтобы усадить за решётку, а для беспрекословного подчинения англосаксам.
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4 час.
Россиянин
У неё срок заканчивается, и её вряд ли переизберут. Вот и решили подсуетиться, что бы не успела сбежать.
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1 час.

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