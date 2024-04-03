Прогнившая Европа

Не для того посадили Урсулу из кресла гинеколога в кресло еврокомиссара чтобы усадить за решётку, а для беспрекословного подчинения англосаксам.

Россиянин

У неё срок заканчивается, и её вряд ли переизберут. Вот и решили подсуетиться, что бы не успела сбежать.