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О загадочной смерти дублёра Путина

О загадочной смерти дублёра Путина

Российский президент Владимир #Путин понёс большую и тяжёлую личную утрату.Остановимся здесь на минутку.

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Ольга Кожемякина
Вещание идиота из Палаты № 6. Пляска на костях! Как осточертели эти безфамильные иуды!
Анатолий Лановой
Почему бесфамильные? Это сволочь, корифей всех наук, философ на абсолютно ВСЕ темы, вонючий скунс АНАЛгин. За глумление над смертью человека да накажет его бог.
Natalija Osminina
Андрей Мальгин по кличке АНАЛгин. Подонок.
евгений черкашин
Это написала грязная свинья.
Александр Иванов
И что же он дублировал , болван!!
Стас Соболев
гаденькая статейка
Nata
подлая.
Томара Тычкова
очередной придурок, вонючий бумагомаратель смеет изголяться над гибелью человека-героя,мизинца которого не стоит даже , идиот. Но Бог видит все, думаю, что он тебя найдет как и чем покарать, урод.
Альбертт
Надеюсь когда этот писака сдохнет про него не забудут и навалят на него большую кучу говна , как он заслуживает .
Леонид Буравлев
Смерть мозга у писаки этой статейки точно!
Nata
Вы ошибаетесь - ни мозга, ни совести при его рождении у него обнаружено не было.
Garry
либероидный гандон
Garry
Автор себя считает христианином???? или он обычный либероидный пидарас????
Boris Max
В любом случае соболезную родственникам погибшего.. Но и поверить что бы МИНИСТР .... он что был без охраны совершенно один?... Ну героизировать человека можно было и более другим способом.
Алекс ZLOYBOY
Генерал Лебедь, самый вероятный преемник эльцена, тоже погиб совершенно "случайно"... Даже порядочного расследования не было... Много у нас диковин... Герой! Ну, ладно, спасал другого человека (правда, почему ночью, в таком районе... Но Бог им судья)... Но есть у нас герой (тайный) некто Кириенко (фигура, приближенная к Самому)... За что? Почему? Кто ещё? Народ просит разъяснить... А то как-то смурно получается... Погиб - Герой... Что, этого ждать надо?..
Геннадий Бережнов
Нальгин другого и не мог написать. Есть фантасты, а просто бред не опохмелившегося
Борис Осипов
Автор гонит полную хрень...
Николай Жих
земля тебе пухом дыбил

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