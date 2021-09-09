О загадочной смерти дублёра Путина

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО загадочной смерти дублёра ПутинаРоссийский президент Владимир #Путин понёс большую и тяжёлую личную утрату.Остановимся здесь на минутку.Вернуться к статье1811НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга КожемякинаВещание идиота из Палаты № 6. Пляска на костях! Как осточертели эти безфамильные иуды!Анатолий ЛановойПочему бесфамильные? Это сволочь, корифей всех наук, философ на абсолютно ВСЕ темы, вонючий скунс АНАЛгин. За глумление над смертью человека да накажет его бог.Natalija OsmininaАндрей Мальгин по кличке АНАЛгин. Подонок.евгений черкашинЭто написала грязная свинья.Александр ИвановИ что же он дублировал , болван!!Стас Соболевгаденькая статейкаNNataподлая.Томара Тычковаочередной придурок, вонючий бумагомаратель смеет изголяться над гибелью человека-героя,мизинца которого не стоит даже , идиот. Но Бог видит все, думаю, что он тебя найдет как и чем покарать, урод.АльберттНадеюсь когда этот писака сдохнет про него не забудут и навалят на него большую кучу говна , как он заслуживает .Леонид БуравлевСмерть мозга у писаки этой статейки точно!NNataВы ошибаетесь - ни мозга, ни совести при его рождении у него обнаружено не было.GGarryлибероидный гандонGGarryАвтор себя считает христианином???? или он обычный либероидный пидарас????Boris MaxВ любом случае соболезную родственникам погибшего.. Но и поверить что бы МИНИСТР .... он что был без охраны совершенно один?... Ну героизировать человека можно было и более другим способом.Алекс ZLOYBOYГенерал Лебедь, самый вероятный преемник эльцена, тоже погиб совершенно "случайно"... Даже порядочного расследования не было... Много у нас диковин... Герой! Ну, ладно, спасал другого человека (правда, почему ночью, в таком районе... Но Бог им судья)... Но есть у нас герой (тайный) некто Кириенко (фигура, приближенная к Самому)... За что? Почему? Кто ещё? Народ просит разъяснить... А то как-то смурно получается... Погиб - Герой... Что, этого ждать надо?..Геннадий БережновНальгин другого и не мог написать. Есть фантасты, а просто бред не опохмелившегосяБОБорис ОсиповАвтор гонит полную хрень...Николай Жихземля тебе пухом дыбилКомментировать
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