Эпическое создание, новые квесты и механики: бесплатный аддон Stargazer для боев...

Эпическое создание, новые квесты и механики: бесплатный аддон Stargazer для боевика Eternal Strands от студии экс-режиссёра Dragon Age готов к выходуКанадская студия Yellow Brick Games, основанная экс-режиссёром трилогии Dragon Age Майком Лэйдлоу (Mike Laidlaw), объявила дату выхода бесплатного дополнения Stargazer к своему приключенческому экшену Eternal Strands.
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