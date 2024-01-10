Популярная актриса рассказала о первых симптомах рака груди

У актрисы Николь Эггерт диагностирован рак груди второй стадии Американская актриса, известная по ролям сериалах «Чарльз в ответе» и «Спасатели Малибу» Николь Эггерт, которой диагностировали рак груди второй стадии, рассказала о первых симптомах заболевания.