Главы Кишинева и Гонконга обсудили возможности сотрудничества между городами

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принимает участие в туристическом саммите Fragrant Hills, организованном Всемирной федерацией туристических городов (WTCF), который впервые проходит в Гонконге с 14 по 17 апреля 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии