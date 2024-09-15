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Царьград

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Сильный пожар в Ростовской области: Огонь перекинулся на жилые дома

Сильный пожар в Ростовской области: Огонь перекинулся на жилые дома

В Ростовской области зафиксирован сильный пожар. Он случился в Аксае. Из-за ветра огонь уже перекинулся со склада на частные дома.

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