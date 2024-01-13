Западный истеблишмент прекрасно осознающий, что в противостоянии с Россией он потерпел сокрушительное поражение, ищет любой инфоповод, что бы поднять очередной шум.
Западная пресса взъерепенилась из-за интервью дочери Путина
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Это было интервью, и если журналист не задал соответствующих вопросов, то почему Мария должна была говорить на темы, интересующие западников? Она всего лишь развёрнуто ответила на поставленные вопросы. Если их интересуют ответы про войну и Путина, пусть обращаются к другим адресатам.
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1 час.
ВТ
Врам Тавризов
Конечно западных людишек возмутило слово человекоцентристкое государство - т е то, чего у них напрочь нет
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58 мин.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
МТ, а вам что больше заняться нечем, чем перепечатывать бред гейжопы и пиндосии!!
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56 мин.
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