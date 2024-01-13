Западная пресса взъерепенилась из-за интервью дочери Путина

ТГ

Татьяна Гусева

Это было интервью, и если журналист не задал соответствующих вопросов, то почему Мария должна была говорить на темы, интересующие западников? Она всего лишь развёрнуто ответила на поставленные вопросы. Если их интересуют ответы про войну и Путина, пусть обращаются к другим адресатам.