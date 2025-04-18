На Украине начали продавать оптом российские сим-карты

Российские "симки", зарегистрированные на третьи лица, продаются оптом на украинских сайтах. В силовых структурах считают, что данные сим-карты используют мошенники для обмана россиян, сообщили РИА Новости.
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