Солнечный телескоп имени Дэниела К

Солнечный телескоп Дэниела К. Иноуе, управляемый Национальным научным фондом (NSF), достиг важной вехи в физике Солнца, создав первую подробную карту магнитного поля в короне (видимой внешней части атмосферы) во время полного солнечного затмения.
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