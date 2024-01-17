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Активисты возмущены решением суда по участнику драки с мигрантами в Челябинске

Активисты возмущены решением суда по участнику драки с мигрантами в Челябинске

В Русской Общине заявили, что "дело расследуется в интересах хулиганов-мигрантов".16 января в Челябинском областном суде прошло очередное заседание по мере пресечения для русских школьников, подравшихся с мигрантами в ОЦ-5.

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Комментарии
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Константин Самарин
Мигрантские диаспоры на корню скупают судей и полицию. Отсюда и та4ие перегибы.
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18 час.
Александр Котов
Думаю, полиции и судьям диаспоры платят хорошие бабки.
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14 час.

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