Активисты возмущены решением суда по участнику драки с мигрантами в Челябинске

В Русской Общине заявили, что "дело расследуется в интересах хулиганов-мигрантов".16 января в Челябинском областном суде прошло очередное заседание по мере пресечения для русских школьников, подравшихся с мигрантами в ОЦ-5.
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