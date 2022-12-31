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Анчелотти о 2:0 с «Вальядолидом»: «Реал» должен был побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год»

Анчелотти о 2:0 с «Вальядолидом»: «Реал» должен был побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год»

Карло Анчелотти оценил победу «Реала» над «Вальядолидом» (2:0) в матче Ла Лиги. «Мы должны были побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год (мадридцы выиграли Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании – прим.

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