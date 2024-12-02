Ямал занял третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов страны, он вошёл в тройку лидеров наряду с Санкт-Петербургом и Москвой Оценка проводилась с учётом таких факторов, как производственный потенциал, финансовая устойчивость, инфраструктура, природные и трудовые ресурсы, а также институциональный климат.