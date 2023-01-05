Шварцман провел частные тесты «Индикара», став быстрейшим из 4 гонщиков

Тест-пилот «Феррари» в «Формуле-1» Роберт Шварцман впервые опробовал болид «Индикара». Роберт провел частные тесты на короткой конфигурации трассы в Себринге вместе с тремя другими гонщиками: еще одним дебютантом Киффином Симпсоном, а также Дэйном Кэмероном и Стингом Рэй Роббом, для которых заезды стали вторыми.
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