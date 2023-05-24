Останавливающее действие боеприпасов для стрелкового оружия: объяснение терминологии

Как правило, в качестве объяснения важной роли останавливающего действия боеприпасов для стрелкового оружия приводят историю о том, как в начале прошлого века во время борьбы с филиппинскими повстанцами американские морские пехотинцы были вынуждены отказаться от использования револьверов "Смит энд Вессон" образца 1899 года, предназначенных для … .
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