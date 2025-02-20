Мезюхо: США прекращают быть печатным станком для киевского режима

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что предложение Дональда Трампа-младшего «выиграть войну» без денег США является ответом на хамские заявления Владимира Зеленского по возвращению из-за рубежа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии