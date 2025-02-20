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RT Russia

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Мезюхо: США прекращают быть печатным станком для киевского режима

Мезюхо: США прекращают быть печатным станком для киевского режима

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что предложение Дональда Трампа-младшего «выиграть войну» без денег США является ответом на хамские заявления Владимира Зеленского по возвращению из-за рубежа.

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