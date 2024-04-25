Убийство в Люблино как лицо миграционной и национальной политики России

Юрий Ильинов

Взятие Очеретино. О чем подумалось сразу после освобождения поселка что же происходит на реальном поле боя? Начнем с артиллерии и прочих средств поражения. Может ли она чувствовать себя в безопасности, находясь «за спинами пехоты»? Увы, нет. Российские ВКС и дроны с успехом поражают целые батареи, не говоря уже об отдельных системах. Что в такой обстановке выпадает на долю пехоты на передке? А выпадают на их головы осадки в виде ФАБов и тяжелых артиллерийских снарядов. Да ещё и FPV-дроны прибавьте. Согласитесь, не очень «курортная» ситуация. Сможет пехота долго стоять под ФАБами? Через сколько до бойцов дойдет, что в создавшейся ситуации у них всего два пути: умереть или убежать. Даже плен выглядит достаточно проблематично. Для бомб и снарядов крупных калибров неважно, чего вы хотите, а важно, что вы присутствуете на позициях. А значит – вы законная цель... Опытные бойцы все прекрасно поняли и потому быстро отработали вариант «спасайся, кто может». А другие опытные бойцы – воспользовались ситуацией. Вот такая она, современная война. Мне было очень весело читать на украинских каналах выражение «неожиданная атака русских привела к продвижению вдоль Железнодорожной (улицы) на глубину в 1,2 километра». Интересно, а для чего на Железнодорожной держали подразделение ВСУ? Для обороны или для чего-то другого? И русские там стояли для чего? Вот ведь как бывает. Обороняем-обороняем, и вдруг – «неожиданное наступление»… Какие перспективы открылись после взятия Очеретино? Повторюсь, я не считаю потерю Очеретино серьезной стратегической ошибкой Киева. Да и назвать саму операцию чем-то из ряда вон выходящим – язык не поворачивается. Нечто подобное мы уже видели. Напомню операции в Авдеевке и в районе Уманского. Оборону разрывают ударом надвое, а затем планомерно уничтожают очаги сопротивления с помощью тяжелой арты и авиации. Кстати, теперь стало понятным, почему Русская Армия стояла и не предпринимала контратак при мясных штурмах под Орловкой, Тоненьким, Семеновкой… «Фарш» воевать не может. Он просто фарш, даже не «мясо». А в этих штурмах в «фарш» превратили самые боеспособные части и соединения ВСУ. Потеря Очеретина породила проблемы для ВСУ в Евгеновке и Соколе. И далее в Желанном. Не секрет, что после активизации боевой работы наших ВКС по Мирнограду и Селидову именно Желанное стало основным логистическим путем доставки пополнения и снабжения ВСУ. В целом же потеря Очеретино достаточно серьезно осложнила положение всей украинской группировки в этом районе. Ну и последнее. Уже сейчас четко видны очертания новых котлов, избежать которые ВСУ вряд ли удастся. Это опорники в Новобахмутовке, Новокалиново и у Бердычей. Единственным выходом из создавшейся ситуации, по моему мнению, является отход на более выгодные позиции. На что Сырский вряд ли решится без разрешения Зеленского. На что надеется Зеленский? Мне не очень понятно. Практически каждый день ухудшает переговорные позиции Киева. Я уже писал об операции по дискредитации либо нашей армии, либо помощи Запада. Думаю, новоиспеченный диктатор хочет перехитрить весь мир и перевести формат войны на Украине на мировой уровень. Это единственный, хотя и очень призрачный путь избежать трибунала и как-то выпутаться лично для Зеленского. Вместо итогов Говорить об итогах каждой конкретной операции глупо. Не всякий тактический успех является частью стратегической операции. Но каждый выигранный бой важен для исхода всей войны. Взяли маленький поселок, но создали большие проблемы противнику. Сейчас для Киева важно любой ценой выиграть время. Отсюда все эти разговоры о переговорах. Я много раз писал о том, что никаких решений, обязательных к исполнению, априори принято быть не может. Мы уже это проходили и понимаем, что и к чему нам предлагают. Мясные штурмы – это фактически та же попытка потянуть время. Только способ более жестокий, более кровавый. Наступление надо продолжать. Не форсировать события, а давить в том же ключе, что и сейчас. Несокрушимая «военная машина», которую невозможно остановить, очень хорошо влияет на способность мыслить. Особенно мыслить тем, против кого эта машина действует. Войну проигрывают прежде всего в головах… Не на поле боя, не в штабах армий или флотов, а в головах простых людей. Будь то те, кто работает на войну, или те, кто непосредственно воюет. Появились мысли о поражении – считай, что на 50 % бой ты проиграл...