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«Галатасарай» не выйдет в плей-офф ЛЧ, считают букмекеры. Клуб Батракова начнет общий этап матчами против «Барсы» и «ПСЖ»

Букмекеры оценили шансы «Галатасарая» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Команда, за которую выступает российский полузащитник Алексей Батраков, сыграет на общем этапе дома с «Барселоной», «Астон Виллой», «Фейеноордом» и «Штутгартом», а на выезде – с «ПСЖ», «Спортингом», «Лиллем» и АЕК.

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