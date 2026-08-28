«Галатасарай» не выйдет в плей-офф ЛЧ, считают букмекеры. Клуб Батракова начнет общий этап матчами против «Барсы» и «ПСЖ»

Букмекеры оценили шансы «Галатасарая» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Команда, за которую выступает российский полузащитник Алексей Батраков, сыграет на общем этапе дома с «Барселоной», «Астон Виллой», «Фейеноордом» и «Штутгартом», а на выезде – с «ПСЖ», «Спортингом», «Лиллем» и АЕК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии