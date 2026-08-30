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Царьград

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Игорь Гордин рассказал о первых успехах дочери в театральном продюсировании

Игорь Гордин рассказал о первых успехах дочери в театральном продюсировании

Игорь Гордин, супруг Юлии Меньшовой, поделился достижениями своей дочери Таисии. В 2025 году 23-летняя Таисия делает первые шаги как театральный продюсер, стремясь добиться всего самостоятельно, чем вызывает гордость у своих родителей.

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