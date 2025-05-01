Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Японские ученые совершили прорыв: впервые в мире вызвали молнию с помощью дрона

Японские ученые впервые вызвали молнию по команде с помощью дрона! Уникальная технология NTT использует молниезащитную клетку и управляемый разряд, открывая новые возможности защиты от стихии и использования энергии молний.

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