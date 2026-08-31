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Бесплатное посещение детсадов вводят в Оренбуржье: кто может претендовать на льготу

Бесплатное посещение детсадов вводят в Оренбуржье: кто может претендовать на льготу

ОРЕНБУРГ, 31 августа, ФедералПресс. В Оренбургской области с 1 сентября вступает в силу новый механизм социальной поддержки семей участников специальной военной операции.

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