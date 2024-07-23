Херсонское направление — нерешаемая проблема для ВСУ? В последнее время все больше военных и околополитических каналов Украины обсуждают ситуацию на направлении.
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Херсонское направление — нерешаемая проблема для ВСУ? В последнее время все больше военных и околополитических каналов Украины обсуждают ситуацию на направлении.
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