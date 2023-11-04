Станислав Кузнецов рассказал о павильоне Сбера на выставке "Россия"

На ВДНХ в павильоне № 2 "Робостанция" 4 ноября стартовала выставка "Россия" от Сбера. Экспозиция демонстрирует, как продукты и сервисы Группы компаний Сбера улучшают жизнь своих клиентов и всей страны в целом на протяжении нескольких десятилетий.