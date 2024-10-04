«Краеугольный камень обороны ВСУ»: как ВС РФ освободили Угледар

Российский флаг над Угледаром. Штурмовики группировки войск «Восток» устанавливают триколоры по мере продвижения - сначала на восточной и западной окраинах, а 1 октября уже над зданием администрации города.
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