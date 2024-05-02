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Винисиус с дублем «Баварии» и Хуммельс претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил два гола в игре с «Баварией» (2:2).

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