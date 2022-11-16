Аргументы недели

98 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    извращенец...и мысли извращенченские...Зеленский заявил,...
  • Андрей Бодибилдер
    КлоуныСлужба безопаснос...
  • Юрий Селиванов
    Хохлы совсем головой ослабли. Зачем Рамазана в розыск обявлять , приехали к нему домоя, заявились чего дадо.Служба безопаснос...

16 ноября - Всероссийский день самбо

16 ноября - Всероссийский день самбо

Сегодня отмечается Всероссийский день самбо — советского, а позже и международного вида спортивного единоборства, который создавался отечественными энтузиастами в начале прошлого века.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх