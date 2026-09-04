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Захарова прокомментировала призывы Украины пересмотреть нейтральный статус российских фигуристов

Захарова прокомментировала призывы Украины пересмотреть нейтральный статус российских фигуристов

Украинская федерация фигурного катания 1 сентября направила в Международный союз конькобежцев (ISU) запрос о пересмотре решения, которое позволяет ряду российских фигуристов выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

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