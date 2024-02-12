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Маск раскрыл позорный секрет Disney и объявил "войну" "радужным"

Маск раскрыл позорный секрет Disney и объявил "войну" "радужным"

Буквально за неделю-полторы Илон Маск а) отреагировал на происходящего в Техасе: "Вашингтон Техасу не указ!" и "ТехасНаш!" б) отключил украинским военным доступ к интернету Starlink в Крыму, потому что хочет "помогать людям, а не убивать их" в) поддержал Такера Карлсона - "арестовать всех, кто призывает арестовать Такера Карлсона"  г) отметился фразой Данилы Багрова "Американец, сила в правде" д) отключил Starlink уже под Авдеевкой, где идут ожесточенные бои е) на очередное провоенное выступление Байдена написал, что "эту мясорубку надо было заканчивать еще год назад".

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Комментарии
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наталья иваненко
Не верю Маску, он как хамелеон,то нашим ,то вашим,видимо решил со своими чипами посетить Россию,почему себе не вживляет,семейству Ротшильдов и т.д
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1 час.
W
Walery
Да... вполне возможно, что и Макс подстава для РФ. Пока у него только слова, и никаких действий за РФ, скорее все за Хохландию - например контрбатарейная корректировка -  в этом хохлы пока на уровне круче сил  СВО.
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1 час.
ОР
ООО Радиус
Это в 6 раз лучше, чем ничего
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20 мин.

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