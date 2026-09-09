«Спартак» предложил «Монако» 19 млн евро за Головина (Иван Карпов)

« Спартак » сделал предложение о трансфере Александра Головина . Московский клуб предложил 19 миллионов евро за полузащитника « Монако », сообщает инсайдер Иван Карпов.
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