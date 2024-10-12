Пленные украинцы захотели получить гражданство России. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в Telegram.
Пленные украинцы захотели получить гражданство России
Комментарии
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ВераВерная
У хохлов все корни, вся родня, всё нажитое в 404. В плен они сдаются, чтоб задницы свои спасти. А доведётся - предадут не задумываясь. Нам с мигрантами получившими гражданство РФ, разобраться бы. Ещё эту армию убеганцев пасти. Нет им веры, нет и прощения.
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3 час.
radiofree
Хохол родился,еврей заплакал,не нужны нам хохлы,нам и гастеров хватает.
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1 час.
ГМ
Геннадий Малахов
А почему не избежал мобилизации? Вариантов море! Сдаются только в бою! Нет веры!
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1 час.
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