Пленные украинцы захотели получить гражданство России

ВераВерная

У хохлов все корни, вся родня, всё нажитое в 404. В плен они сдаются, чтоб задницы свои спасти. А доведётся - предадут не задумываясь. Нам с мигрантами получившими гражданство РФ, разобраться бы. Ещё эту армию убеганцев пасти. Нет им веры, нет и прощения.