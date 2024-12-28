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Каждый пятый опрошенный житель ЯНАО посмотрел гороскоп на 2025 год

Каждый пятый опрошенный житель ЯНАО посмотрел гороскоп на 2025 год

Ямальские мужчины чаще женщин интересуются гороскопами на 2025 год. Всего в будущее заглянул каждый пятый из 200 опрошенных северян, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое прошло с 23 по 26 декабря.

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