Каждый пятый опрошенный житель ЯНАО посмотрел гороскоп на 2025 год

Ямальские мужчины чаще женщин интересуются гороскопами на 2025 год. Всего в будущее заглянул каждый пятый из 200 опрошенных северян, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое прошло с 23 по 26 декабря.
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