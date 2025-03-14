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Царьград

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У России теперь есть повод для ядерного удара? Всё внимание на Суджу

У России теперь есть повод для ядерного удара? Всё внимание на Суджу

У России теперь есть повод для ядерного удара? Всё внимание на Суджу. После массированной атаки на русские регионы с ранеными и погибшими у Москвы появился весомый повод для того, чтобы применить ядерное оружие.

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Комментарии
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Traveller
Укронацисты за 3 дня заняли около 1300 кв. км курской земли. И вот на 7-ом месяце боёв освобождено аж 86% территории. Как такое происходит? Нацики издевательски написали на главной площади Суджи - &quot;Русские, учитесь воевать!&quot;. Интересно, эту надпись видели командующие и главнокомандующие?... 😢
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19 час.
В С
А что освободить проще , чем заскочить маршем на мирную территорию.? Фашистам то не жалко людей.
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12 час.
ВМ
Василий Михалченко
Какая ху&amp;ня...внезапно напасть на мирное население... воевать 😂... бандеровщина подключая...Вот щас что не воюют?
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10 час.
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