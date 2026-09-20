5 Creepiest Episodes Of The X-Files, Ranked

Some X-Files episodes are eerie, others are downright horrifying. These episodes stand out as some of the creepiest, from human monsters to grotesque creatures.
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