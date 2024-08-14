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Минюст РФ внес в реестр нежелательных НПО еще пять организаций

Минюст РФ внес в реестр нежелательных НПО еще пять организаций

РИА Новости/Михаил Воскресенский Минюст РФ внес в реестр неправительственных организаций (НПО), чья деятельность признана нежелательной в России, Фонд MRR*, Фонд имени Конрада Аденауэра*, организации "За вашу и нашу свободу"*, "Россия за решеткой"* и "Культурус"*.

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