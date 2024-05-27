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Турецкие волейболистки пожаловались на перелет эконом-классом на матч Лиги наций

Турецкие волейболистки пожаловались из-за перелета на матч Лиги наций эконом-классом. Как пишет издание Ekonomim, спортсменки проведут вторую неделю турнира в США, куда они отправились рейсом Turkish Airlines.

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