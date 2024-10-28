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Табор не уходит: как волнения в Челябинской области скажутся на борьбе с перекосами нацполитики в РФ

Табор не уходит: как волнения в Челябинской области скажутся на борьбе с перекосами нацполитики в РФ

Михаил Токмаков Обычно, когда говорят о «цикличности истории», приводят (точнее, притягивают за уши) довольно условно схожие события, отстоящие друг от друга на десятки, а то и на сотни лет, однако на уходящей неделе замкнулся «цикл» гораздо меньшего масштаба.

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