Bloomberg: В Британии миллионер Карповски пропал после краха бизнеса на $1 млрд Грег Карповски. Фото © Greg Karpovsky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Основатель британской финтех-компании Stenn Technologies и миллионер Грег Карповски исчез из общественного поля после того, как сообщил своим сотрудникам о крахе бизнеса, который всего два года назад оценивался почти в один миллиард долларов, сообщает Bloomberg.