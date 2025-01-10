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Bloomberg: В Британии миллионер Карповски пропал после краха бизнеса на $1 млрд

Bloomberg: В Британии миллионер Карповски пропал после краха бизнеса на $1 млрд Грег Карповски. Фото © Greg Karpovsky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Основатель британской финтех-компании Stenn Technologies и миллионер Грег Карповски исчез из общественного поля после того, как сообщил своим сотрудникам о крахе бизнеса, который всего два года назад оценивался почти в один миллиард долларов, сообщает Bloomberg.

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