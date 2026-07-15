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Эксперт объяснил природу аномальной жары в Европе

Рекордные температуры в Европе связали с изменением в распределении атмосферных антициклонов. Вместо обычного океанического антициклона на континент стали доминировать субтропические воздушные массы, приходящие из пустынных регионов.

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