Эксперт объяснил природу аномальной жары в Европе

Рекордные температуры в Европе связали с изменением в распределении атмосферных антициклонов. Вместо обычного океанического антициклона на континент стали доминировать субтропические воздушные массы, приходящие из пустынных регионов.
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