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В Екатеринбурге на свободу вышел криминальный авторитет Фартовый

В Екатеринбурге на свободу вышел криминальный авторитет Фартовый

Его обвиняли в покушении на убийство. В Екатеринбурге Ленинский районный суд отпустил на свободу криминального авторитета Александра Дискова, более известного как Фартовый, которого подозревали в покушении на убийство во время драки возле кальянной.

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