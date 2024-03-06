В Екатеринбурге на свободу вышел криминальный авторитет Фартовый

Его обвиняли в покушении на убийство. В Екатеринбурге Ленинский районный суд отпустил на свободу криминального авторитета Александра Дискова, более известного как Фартовый, которого подозревали в покушении на убийство во время драки возле кальянной.
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