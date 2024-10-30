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Украинец предстанет перед российским судом за перевод денежных средств «Азову»

Украинец предстанет перед российским судом за перевод денежных средств «Азову»

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Беловодска, который перевел денежные средства на счет украинского военизированного националистического объединения «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России).

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