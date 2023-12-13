Ростех разработал бионический коленный протез с микропроцессорным управлением

Московское производственное объединение «Металлист» (МПО «Металлист») Госкорпорации Ростех разработало бионический коленный модуль «Комета» со встроенным микропроцессором для протезирования нижних конечностей.
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