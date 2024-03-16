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Почему простили Николая Соболева: блогера из Петербурга исключили из иноагентов

Почему простили Николая Соболева: блогера из Петербурга исключили из иноагентов

Рассказываем, почему Николая Соболева исключили из списка иноагентов.Министерство юстиции России внезапно исключило из списка "иностранных агентов" Николая Соболева, известного блогера из Санкт-Петербурга.

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