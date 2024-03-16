Почему простили Николая Соболева: блогера из Петербурга исключили из иноагентов

Рассказываем, почему Николая Соболева исключили из списка иноагентов.Министерство юстиции России внезапно исключило из списка "иностранных агентов" Николая Соболева, известного блогера из Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии