Суд продлил срок ареста Вероники Наумовой до января 2025 года

Сегодня в Свердловском областном суде состоялось очередное слушание по делу Вероники Наумовой, которая обвиняется в совершении 62 преступлений в отношении своего приемного пятилетнего сына Далера Бобиева.
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